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Обезьянья оспа была занесена из Нигерии, где функционируют минимум четыре американских биолаборатории, заявил начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

"Согласно докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии – еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру", – заявил Кириллов.

Он также обратил внимание на странное совпадение, требующее проверки экспертов. Так, по данным СМИ США, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне эпидемии коронавируса, отрабатывалась схема противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян.

Кириллов призвал Всемирную организацию здравоохранения ввиду большого числа случаев нарушения Соединенными Штатами требований биологической безопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов провести расследование работы американских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его итогах.

Начальник войск РХБЗ также отметил, что российскому министерству обороны известно, что на сегодняшний день 98% инфицированных – это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации. При этом Кириллов добавил, что возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям до этого доктор Дэвид Херман отмечал, что главной причиной распространения вируса является передача его половым путем.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

