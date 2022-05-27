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Минобороны России опубликовало документ СБУ от 28 февраля 2017 года, в котором указывалась угроза военно-биологической программы Соединенных Штатов для Украины.

Уточняется, что речь идет о докладе замначальника Управления СБУ в Херсонской области полковника Лемешова в Киев начальнику штаба – замруководителя антитеррористического центра при СБУ полковнику Кузнецову и начальнику аналитического управления ГИАС СБУ полковнику Шанайде.

В документе отмечалось, что недавно появилась угроза эпидемиологической и эпизоотической ситуаций, обусловленная попытками агентства по снижению биоугрозы Минобороны Соединенных Штатов взять под контроль работу микробиологических лабораторий Украины по исследованию патогенов особо опасных инфекций, которые могут быть применены для создания или улучшения новых типов биооружия.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что обезьянья оспа была занесена из Нигерии, где функционируют минимум четыре американских биолаборатории. При этом Минобороны призвало Всемирную организацию здравоохранения ввиду большого числа случаев нарушения Соединенными Штатами требований биологической безопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов провести расследование работы американских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его итогах.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

