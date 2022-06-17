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Информация министерства обороны США о гражданском характере лабораторий на Украине не соответствует действительности. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.

В российском посольстве отметили, что обнаруженные на украинской территории официальные материалы указывают на военную направленность биологических программ, курируемых Пентагоном.

В частности, в докладе министерства обороны РФ представлены доказательства проводимых над пациентами психиатрических клиник Харькова испытаний высокоактивных веществ-нейромодуляторов.



Кроме того, как отметили в посольстве, в рамках проекта Р-268 при участии Университета им. Тараса Шевченко в Киеве и Университета шт. Колорадо изучались вирусы, способные инфицировать комаров-переносчиков трансмиссивных инфекций.

Помимо этого, диппредставительство напомнило о том, что министерство обороны РФ ранее опубликовало свидетельства проекта UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц.

Также в посольстве указали на односторонний характер программы Нанна-Лугара.

"Что же касается выделения Вашингтоном "огромных средств" нашей стране в рамках данного проекта, то со всей ответственностью можем заявить – лишь мизерная часть финансирования доходила до России. Остальное американцы тратили на найм персонала, покупку дорогостоящих автомобилей, аренду шикарных офисов и так далее", – поясняется в телеграм-канале российского посольства.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

