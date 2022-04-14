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Американские ученые в Харькове проводили опасные опыты над психически больными пациентами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Установлено, что с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова", – сказал Кириллов.

По его словам, участников экспериментов отбирали с учетом возраста, национальности и состояния иммунитета. Информация об опытах в базу данных медучреждения не вносилась, а с его сотрудников взяли подписки о неразглашении.

Кириллов уточнил, что с января 2022 года опыты были приостановлены, а оборудование вывезено на запад Украины, однако факт их проведения подтверждают несколько источников.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Военные РФ нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

