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Министерство обороны РФ обнародовало новый список должностных лиц США и ЕС, причастных к реализации военно-биологических программ на Украине.

"Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра – гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете", – отметил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он также назвал и другие имена, например Эдди Артура Майера, который возглавляет правление УНТЦ от Европейского союза, а также Филиппа Доллиффа – заместителя одного из советников госсекретаря, курирующего работу центра от США.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

