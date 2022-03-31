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Оказавшиеся в распоряжении Минобороны РФ документы свидетельствуют о реализации ФРГ собственной военно-биологической программы на Украине. Об этом на пленарном заседании Конференции по разоружению заявил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов, текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

"Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения", – отметил Гатилов.

По его словам, целью этой работы является изучение смертельно опасных заболеваний, в числе которых – конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе специальной операции, проводимой Россией. Российские военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

