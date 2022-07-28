Лавров заявил об очереди из желающих вступить в ШОС стран

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выстраивается очередь из стран, которые хотят присоединиться в качестве полноправных членов и наблюдателей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Повестка дня саммита в Самарканде вырисовывается очень солидной, насыщенной, и особо символично, что к Самаркандскому саммиту выстраивается своего рода очередь из желающих вступить в полноправные члены ШОС или присоединиться как наблюдатели и партнеры по диалогу", – сказал Лавров.

Саммит ШОС состоится в сентябре в Самарканде.

Ранее Лавров заявил, что Россия приветствует интерес Египта к БРИКС+ и Шанхайской организации сотрудничества. Он рассказал, что российские и египетские власти обменялись мнениями о том, как Каир может способствовать работе этих объединений.

До этого стало известно, что Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена.