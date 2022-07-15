Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС

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Белоруссия официально подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в качестве государства-члена. Об этом заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Белоруссия недавно уже официально подала в организацию заявку на вступление в ШОС в качестве полноправного члена", – передает его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные совместные действия по ситуации с калининградским транзитом. Кроме того, главы государств затронули вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, выразили приверженность укреплению партнерских, союзных отношений двух стран.
До этого Владимир Путин отметил, что беспрецедентное политическое и экономическое давление со стороны стран Запада подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. По его словам, совместными усилиями странам проще минимизировать ущерб от санкций.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в свою очередь заявила, что никакие санкции и ограничения не могут изменить курс на интеграцию России и Белоруссии.
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