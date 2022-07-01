Санкции не изменят курс РФ и Белоруссии на интеграцию – Матвиенко

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Никакие санкции и ограничения не могут изменить курс на интеграцию России и Белоруссии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко после пленарного заседания IX Форума регионов двух стран.

"Никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс Белоруссии и России на дальнейшее сближение, интеграцию, строительство эффективного Союзного государства", – приводит слова Матвиенко ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что беспрецедентное политическое и экономическое давление со стороны стран Запада подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов. По его словам, совместными усилиями странам проще минимизировать ущерб от санкций.

