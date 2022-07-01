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Москва 24

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Политика

10:49

Путин поздравил белорусский народ с предстоящим Днем независимости

властьполитика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин поздравил народ Белоруссии с предстоящим Днем независимости республики, сообщает РИА Новости.

"Хотел бы от души поздравить белорусских друзей с предстоящим государственным праздником", – сказал президент РФ в ходе приветствия участникам IX Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Гродно с 30 июня по 1 июля.

Путин выразил уверенность, что нынешний форум будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического взаимодействия двух стран.

"Отмечу, что нынешний форум знаменательный для российско-белорусских отношений. Несколько дней назад, 25 июня, исполнилось 30 лет установлению дипломатических связей между Россией и Белоруссией", – добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в ситуации санкционной войны России и Белоруссии важно углублять интеграцию Союзного государства. По его словам, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам затормозить развитие двух стран и изолировать их от глобальной экономики.

Власти России и Белоруссии с 18 марта сняли все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.

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