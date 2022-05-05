Лукашенко назвал Владимира Путина старшим братом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим старшим братом, пишет агентство Associated Press.

"У нас хорошие с ним отношения, самые лучшие отношения, какие только могут быть между главами независимых государств", – подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры двух стран обсудили вопросы продвижения союзного строительства, аспекты взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве.

Во время переговоров Путин и Лукашенко затронули специальную военную операцию на Украине и подтвердили настрой на дальнейшее укреплений партнерских отношений.