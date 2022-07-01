Давление Запада подталкивает РФ и Белоруссию к ускорению интеграции – Путин

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Беспрецедентное политическое и экономическое давление со стороны стран Запада подталкивает Россию и Белоруссию к ускорению объединительных процессов, заявил Владимир Путин. Об этом говорится в обращении российского президента к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, размещенном на сайте Кремля.

"Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы", – отметил Путин.

По его словам, совместными усилиями странам проще минимизировать ущерб от санкционных ограничений, налаживать выпуск собственной продукции и расширять сотрудничество с дружественными государствами.

Ранее Путин заявил, что в ситуации санкционной войны России и Белоруссии важно углублять интеграцию Союзного государства. По его словам, Москва и Минск будут сообща противостоять попыткам затормозить развитие двух стран и изолировать их от глобальной экономики.

