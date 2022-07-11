Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги в вопросе калининградского транзита

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможные совместные действия по ситуации с калининградским транзитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги", – говорится в сообщении.
Кроме того, главы государств затронули вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, выразили приверженность укреплению партнерских, союзных отношений двух стран.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
11 июля стало известно, что Литва расширила ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград. В обновленный список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
Комментируя данное известие, губернатор Калининградской области заявил, что власти региона предлагают ввести полный запрет на движение товаров между странами Прибалтики и Россией, за исключением транзита в Калининград. По его словам, это даст работу отечественным перевозчикам и портам Калининграда, сильно пострадавшим от санкций.
Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой
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