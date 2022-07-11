В Калининграде предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Власти Калининградской области предлагают ввести полный запрет на движение товаров между странами Прибалтики и Россией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.

Он указал на ошибочность сообщений СМИ о расширении Литвой санкционного списка по транзиту из основной части РФ в Калининград. Он пояснил, что все санкции были приняты еще в марте, однако вступают в силу они поэтапно. Так, к концу года ограничения затронут российские нефтепродукты.

"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)", – написал он.

По его словам, это даст работу отечественным перевозчикам и портам Калининграда, сильно пострадавшим из-за западных санкций. При этом он предлагает установить морской тариф на перевозки на уровне аналогичного железнодорожного тарифа.

Также Алиханов выразил надежду на то, что МИД РФ предпримет все возможные усилия для недопущения распространения антироссийских санкций на калининградский транзит.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

В понедельник, 11 июля, стало известно, что Литва расширила ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград. В обновленный список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

