В Калининграде предложили запретить движение товаров между Прибалтикой и РФ

Фото: ТАСС/Виталий Невар
Власти Калининградской области предлагают ввести полный запрет на движение товаров между странами Прибалтики и Россией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Антон Алиханов.
Он указал на ошибочность сообщений СМИ о расширении Литвой санкционного списка по транзиту из основной части РФ в Калининград. Он пояснил, что все санкции были приняты еще в марте, однако вступают в силу они поэтапно. Так, к концу года ограничения затронут российские нефтепродукты.
"В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)", – написал он.
По его словам, это даст работу отечественным перевозчикам и портам Калининграда, сильно пострадавшим из-за западных санкций. При этом он предлагает установить морской тариф на перевозки на уровне аналогичного железнодорожного тарифа.
Также Алиханов выразил надежду на то, что МИД РФ предпримет все возможные усилия для недопущения распространения антироссийских санкций на калининградский транзит.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
В понедельник, 11 июля, стало известно, что Литва расширила ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград. В обновленный список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.
Власти Калининградской области подготовили проект ответных мер на запрет транзита Литвой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: