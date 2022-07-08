Захарова оценила ситуацию с транзитом грузов в Калининград по территории Литвы

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила ситуацию с запретом на транзит грузов в Калининградскую область и обратно через территорию Литвы. Об этом сообщает ТАСС.

"Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", – заявила дипломат.

В российском министерстве иностранных дел также объявили, что Москва примет меры против Литвы и Европейского союза, если проблема с калининградским транзитом не будет решена.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

