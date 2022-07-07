"Росморпорт" принял меры по уменьшению срока доставки грузов в Балтийск

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"Росморпорт" принял меры для уменьшения сроков доставки грузов на линии Усть-Луга – Балтийск, передает РИА Новости.

"В настоящее время загрузка работающих на линии Усть-Луга – Балтийск морских автомобильно-железнодорожных паромов "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский" практически 100 процентов", – уточнили на предприятии.

Порядка 30–50% от общего объема грузов составляют нефтепродукты. Их перевозят паромами в железнодорожных вагонах.

В "Росморпорте" добавили, что нефтепродукты, следующие в Калининградскую область, могут быть перенаправлены с паромов на танкеры. За счет этого можно будет нарастить объемы транспортировки иных грузов.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.