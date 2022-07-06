Грузы в Баренцбург доставят норвежские перевозчики – генконсульство РФ на Шпицбергене

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В генконсульстве РФ на Шпицбергене рассказали о порядке доставки грузов в Баренцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации дипломатического ведомства, доставлять их будут не российские, а норвежские перевозчики.

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин подчеркнул, что два старых контейнера по-прежнему остаются на границе с 30 апреля. Решаются технические сложности с их перегрузкой на мощности норвежского перевозчика.

Также стало известно, что отправленные на Шпицберген новые контейнеры прибудут в Баренцбург 8 июля. Они уже покинули порт Тромсё накануне, 5 июля.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт сообщила, что страна ввела против РФ новый пакет санкций, который предусматривает закрытие пограничного пункта "Стурскуг" для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты.

Исключение сделали для Шпицбергена. Однако позднее, в июне, норвежские пограничники не пропустили грузы для российских поселений через КПП "Стурскуг". Контейнеры для Баренцбурга были пропущены только 6 июля.

