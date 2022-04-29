Норвегия закрыла границу для проезда грузовиков из России

15:25
Фото: depositphotos/cookelma
Норвегия вводит пятый пакет санкций в отношении России, который предусматривает закрытие пограничного пункта Стурскуг для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты, сообщила министр иностранных дел страны Анникен Хюитфельдт.
"Мы закрываем пункт пропуска Стурскуг для грузового транспорта немедленно, будет введен запрет на ввоз ряда химических веществ. Исключение будет сделано для Шпицбергена, где действует особый договор", – приводит ее слова телерадиокомпания NRK.
Хюитфельдт отметила, что в соответствии с санкционной политикой Евросоюза порты Норвегии будут закрыты для всех российских судов, за исключением рыболовных.
"Это означает, что два из трех российских судов смогут заходить в порты как и прежде", – пояснила она.
Министр рыбной промышленности Норвегии Бьорнар Скьэран уточнил, что запрет вступит в силу в субботу, 7 мая.
Ранее власти Швейцарии ввели новые санкции в отношении России. В частности, принят запрет на импорт российского угля, а также запрет на экспорт в Россию товаров, усиливающих ее промышленный потенциал, например промышленных роботов и некоторых химических продуктов.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
США ввели новый пакет санкций против РФ
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