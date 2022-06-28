Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене – СМИ

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Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку, сообщает телерадиокомпания NRK.

Уточняется, что запрос на разрешение доставки грузов направляло посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь". Обычно транспортировка происходила из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.

Ранее в информационной системе таможни Литвы произошел сбой, из-за чего было затруднено пересечение границы из Калининградской области. Литовская сторона из-за сложностей оформляла автотранспорт с периодичностью два автомобиля в час.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых из России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

