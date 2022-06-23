Историк допустил блокаду Литвы от Москвы и Минска для транзита в Калининград

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Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для возобновления транзита в Калининградскую область. Такое мнение высказал в интервью "Украине.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, шаг Вильнюса был попыткой спровоцировать Москву на конфликт. Тем не менее, как отметил историк, российской стороне следует сделать выбор в пользу экономических мер воздействия.

По мнению Кнутова, ответные экономические меры РФ могут заставить Литву обратиться напрямую к западным союзникам.

Ранее редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков заявил, что у России много экономических способов воздействия на Литву. Эксперт добавил, что их нужно принимать не постепенно, а все сразу. В таком случае их эффект станет шоком для Вильнюса.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза.

В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

