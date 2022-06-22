Военный эксперт рассказал, чего опасается Литва в вопросе Калининграда

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Запрет Литвы морского транзита в Калининград станет объявлением войны России. Об этом заявил в беседе с газетой "Московский комсомолец" редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, у России много экономических способов воздействия на Литву. Эксперт добавил, что их нужно принимать не постепенно, а все сразу. В таком случае их эффект станет шоком для Вильнюса.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

