США могут устроить провокацию против России с участием Литвы и Польши – СМИ

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США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Такое мнение высказал чилийский журналист Гонсало Лира Лопес.

По его словам, за решением Вильнюса ввести ограничение на транзит в Калининградскую область стоит Вашингтон. По мнению журналиста, Белый дом ставит своей целью эскалацию конфликта в регионе.

Кроме того, Лопес предположил, что таким образом Белый дом попытается отвлечь внимание американцев от высокой инфляции и проблем в экономике.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

