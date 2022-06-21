Патрушев пообещал скорый ответ России на блокаду Калининграда

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Ответ Москвы на транспортную блокаду Калининградской области Литвой прямо затронет жителей прибалтийской республики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности Северо-Запада РФ в Калининграде.

Он отметил, что НАТО наращивает военное и разведывательное присутствие вблизи северо-западных границ России. В итоге обстановка в регионе формируется при беспрецедентном политическом, информационном и экономическом давлении Запада.

"Последний пример тому – блокада Литвой с подачи стран Запада в нарушение норм и принципов международного права транзита через свою территорию в Калининградскую область большой группы товаров. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже", – заявил Патрушев.

Он заверил, что Россия отреагирует на эти действия, назвав их враждебными. По его словам, соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошло 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

