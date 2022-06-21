Захарова назвала действия Литвы по ограничению транзита агрессивными

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Действия Литвы по ограничению транзита товаров в Калининградскую область можно охарактеризовать как агрессивные и враждебные. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

По ее словам, страна вышла за пределы недружественных линий и даже "поведения, противоречащего международному праву". Она отметила, что такие решения приведут к соответствующей реакции Москвы. Кроме того, Захарова считает, что таким образом Литва создает дополнительные сложности в вопросах продовольственной безопасности в мире.

Она обратила внимание на то, что поставки велись не только из России в Евросоюз. По ее словам, многое шло транзитом через ЕС, в том числе в порты, которые обслуживали различные страны.

"То есть страна коллективного Запада, страна – член НАТО, страна – член всех евроатлантических связок сегодня создает дополнительные сложности на фоне того, что это сообщество обвиняет в этом страну, которая не имеет отношения к проблемам в продовольственной безопасности", – отметила представитель МИД РФ.



Захарова подчеркнула, что Литва должна понимать серьезность своих действий. Она отметила, что последствия таких решений наступят.

"Мне кажется, она должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует", – сказала официальный представитель МИД РФ.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, в том числе стройматериалы и металлы.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далекоидущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

