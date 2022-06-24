Пересечение границы затруднено под Калининградом из-за сбоя на литовской таможне

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В информационной системе таможни Литвы утром 24 июня произошел сбой, из-за чего затруднено пересечение границы из Калининградской области, сообщает ТАСС.

Из-за сбоя Литва снизила количество пропускаемых грузовиков в республику из Калининградской области. Литовская сторона оформляет автотранспорт с периодичностью два автомобиля в час.

В таможне предупредили водителей о затруднениях при перемещении машин через таможенный пост на пункте пропуска "Чернышевское".

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела. Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва достаточно решительно настроена в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, однако не спешит принимать решения. Он подчеркнул, что Литва может отменить свое решение, однако готовиться призвал к худшему.

