Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга на Шпицбергене – СМИ

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Норвегия пропустила через границу контейнеры для Баренцбурга на Шпицбергене. Об этом сообщает NRK со ссылкой на МИД страны.

По данным министерства, контейнеры перевозят с помощью норвежского грузовика от КПП "Стурскуг" в городе Тромсе, а далее морским путем на Шпицберген.

"Грузы уже находятся на судне, которое направляется в сторону архипелага", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.

По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, таким образом норвежские власти нарушили Парижский договор, заключенный в 1920 году.

Согласно документу, который также называют Шпицбергенским трактатом, Норвегия получила суверенитет над архипелагом при условии признания особых экономических интересов СССР и России на данной территории. Помимо прочего, договор обязывает Норвегию гарантировать для РФ беспрепятственный ввоз грузов.

