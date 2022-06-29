В Совфеде прокомментировали отказ Норвегии пропустить на Шпицберген грузы для россиян

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба СФ

Заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев отреагировал на отказ норвежских властей пропустить грузы для российских поселений на архипелаге Шпицберген, назвав данное решение аморальным и антигуманным. Об этом сообщает RT.

"Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма", – заявил сенатор.

По словам Косачева, таким образом норвежские власти нарушили Парижский договор, заключенный в 1920 году.

Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Уточняется, что запрос на разрешение доставки грузов направляло посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь".

Обычно транспортировка происходила из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.

