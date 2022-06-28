Танкер с нефтепродуктами из России не пустили в Новый Орлеан – СМИ

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Власти Соединенных Штатов остановили российский танкер с нефтепродуктами, который следовал в штат Луизиана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Судно, принадлежащее греческому владельцу, отплыло из Черного моря в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан 3 июля. В настоящее время его проверяют таможенная и пограничная службы США. Компания Vitol настаивает на соблюдении санкций против экспорта нефти из России.

Ранее стало известно, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку посольства России в Осло. Запрос был направлен норвежской стороне от имени треста "Арктикуголь".

