Клишас посоветовал Норвегии внимательно прочитать Договор о Шпицбергене

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Председатель комитате Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление норвежских дипломатов о невозможности денонсации договора Москвы и Осло о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

"Пусть эти "дипломаты" прочитают сначала Соглашения по Шпицбергену и найдут там что-то про право нарушить его под предлогом санкций", – написал политик в своем телеграм-канале.

Клишас предупредил, что данная "российская провокация" может стать для марионеточного правительства Норвегии печальной реальностью.

Накануне пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хавардсдаттер заявила, что договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств в Баренцевом море должен действовать бессрочно, отказаться от этого соглашения, по ее мнению, нельзя.

В свою очередь, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в норвежском правительстве забыли, что ранее королевство ввело односторонние экономические рестрикции против России, которые противоречат всем нормам международного права.