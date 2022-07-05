ГД рассмотрит денонсацию договора с Норвегией о морских пространствах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по международным делам рассмотреть вопрос об отказе заключенного договора между РФ и Норвегией по морским пространствам и сотрудничеству в Баренцевом море.
"У нас (глава международного комитета. – Прим. ред.) Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов", – приводит его слова РИА Новости.
Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, в свою очередь, уточнил, что договор был ратифицирован Думой 12 лет назад. Из него следует, что 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря РФ уступила Норвегии.
Матвеев отметил, что решение объяснялось тем, что договор должен был положительно влиять на взаимодействие арктических государств.
"Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы", – заключил он.
Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.
По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, таким образом норвежские власти нарушили Парижский договор, заключенный в 1920 году.
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