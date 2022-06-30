РФ ждет реакции Норвегии на официальный запрос по ситуации с Шпицбергеном – Лавров

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Россия ждет ответ Норвегии на официальный запрос по ситуации с блокированием Осло доставки грузов на Шпицберген. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

По его словам, в официальном запросе Москва потребовала объяснить, как произошедшее сочетается с обязательствами Осло по Договору о Шпицбергене 1920 года.

"Надеюсь, что они ответят оперативно, потом уже мы будем анализировать ситуацию и сделаем это быстро", – приводит слова Лаврова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.

По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, таким образом норвежские власти нарушили Парижский договор, заключенный в 1920 году.

Согласно документу, который также называют Шпицбергенским трактатом, Норвегия получила суверенитет над архипелагом при условии признания особых экономических интересов СССР и России на данной территории. Помимо прочего, договор обязывает Норвегию гарантировать для РФ беспрепятственный ввоз грузов.

