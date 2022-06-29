Политолог рассказал, как РФ может ответить Норвегии за блокаду российских грузов

МИД Норвегии в середине июня отклонил запрос РФ пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Поводом для отказа послужили санкции. Норвегия еще в апреле закрыла транзит для российских грузовиков. МИД РФ потребовал урегулировать ситуацию и пригрозил ответными мерами. Разбираемся, как Москва может отреагировать на действия Осло.



Северная блокада

Норвегия 15 июня отклонила заявку на пропуск грузов для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане.





Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в (российский поселок. – Прим. ред.) Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Тем временем речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.

Товары должны были пройти через единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг. Однако из-за санкций на КПП застряли 20 тонн груза, включая 7 тонн продовольствия и 13 тонн техники, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

По его словам, продуктов питания жителям российских поселков Шпицбергена хватит как минимум до августа. При этом основная проблема на данный момент наблюдается с обеспечением оборудования. Всего в поселке Баренцбург проживают около 500 человек, включая вахтовых шахтеров компании "Арктикуголь".

В ответ на блокировку 29 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё. В министерстве заявили о неприемлемости ситуации и потребовали от норвежской стороны как можно скорее все урегулировать. "Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.





Норвегия в апреля закрыла пограничный пункт "Стурскуг" для российских грузовиков, а также запретила заходить судам из РФ в свои порты. Решение было принято в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Однако норвежские власти уверяли, что для Шпицбергена сделают исключение из-за особого статуса архипелага.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал аморальным недопуск продуктов россиянам на архипелаге.





Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма.

Ранее Литва запретила транзит через свою территорию в Калининградскую область товаров, оказавшихся под санкциями ЕС. Речь идет о такой продукции, как сигареты, бытовая техника стоимостью более 750 евро, парфюмерия и многое другое.



Статус архипелага

Статус Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года, который изначально заключили Норвегия, США, Дания, Италия, Франция, Великобритания, Япония, Швеция, а также Нидерланды. В 1935 году к договору присоединился Советский Союз, а после и Россия в качестве правопреемника СССР.

В соответствии с документом над архипелагом был признан полный и абсолютный суверенитет Норвегии. Тем не менее своим поведением Осло нарушает положения Парижского договора, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.





из Парижского договора Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации.

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин согласился с тем, что норвежские власти нарушают условия договора.

"Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене", – сказал дипломат.



Ответные меры

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал Москве 24, что если ситуацию не удастся урегулировать по линии МИД, то проблему придется решать другими путями.





Валерий Журавель руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Если никаких действий не последует, то следует доставить груз силовым путем по морю из Мурманска. И обеспечить таким образом жизнедеятельность наших граждан, которых на архипелаге около 500 человек.

Политолог считает, что норвежская сторона не станет силовым способом препятствовать допуску российских грузов и ограничится лишь публичными протестами. Эксперт полагает, что России не стоит опасаться санкций за этот шаг. Страны коллективного Запада и так уже существенно исчерпали запас ограничительных мер в отношении Москвы, а новые будут наносить ощутимый урон и им самим.

Специалист также предложил пересмотреть Парижский договор, после проведения международных консультаций среди стран-участников.

"Возможно, стоит более детально прописать вопрос о непопадании действия санкций на ввозимые на Шпицберген грузы. Можно добавить в повестку и пункт о суверенитете Норвегии над Шпицбергеном. Многие страны недовольны политикой Норвегии на архипелаге, особенно в рыболовной сфере. Помимо России, среди них Исландия, Дания, Канада и другие страны", – добавил политолог.

Россия в любом случае сохранит свое присутствие на Шпицбергене, потому что архипелаг имеет для РФ большое значение, заключил эксперт.

