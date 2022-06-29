Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Политика

29 июня, 19:33

Главная / Истории /

Политолог рассказал, как РФ может ответить Норвегии за блокаду российских грузов

"Нарушают права человека": что грозит Норвегии за блокаду российских грузов
политика

МИД Норвегии в середине июня отклонил запрос РФ пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Поводом для отказа послужили санкции. Норвегия еще в апреле закрыла транзит для российских грузовиков. МИД РФ потребовал урегулировать ситуацию и пригрозил ответными мерами. Разбираемся, как Москва может отреагировать на действия Осло.

Северная блокада

Норвегия 15 июня отклонила заявку на пропуск грузов для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане.

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест "Арктикуголь" о разрешении на транспортировку грузов в (российский поселок. – Прим. ред.) Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Тем временем речь идет о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте.
Константин Косачев
вице-спикер Совета Федерации

Товары должны были пройти через единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг. Однако из-за санкций на КПП застряли 20 тонн груза, включая 7 тонн продовольствия и 13 тонн техники, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.

По его словам, продуктов питания жителям российских поселков Шпицбергена хватит как минимум до августа. При этом основная проблема на данный момент наблюдается с обеспечением оборудования. Всего в поселке Баренцбург проживают около 500 человек, включая вахтовых шахтеров компании "Арктикуголь".

В ответ на блокировку 29 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё. В министерстве заявили о неприемлемости ситуации и потребовали от норвежской стороны как можно скорее все урегулировать. "Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Норвегия в апреля закрыла пограничный пункт "Стурскуг" для российских грузовиков, а также запретила заходить судам из РФ в свои порты. Решение было принято в рамках пятого пакета антироссийских санкций. Однако норвежские власти уверяли, что для Шпицбергена сделают исключение из-за особого статуса архипелага.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал аморальным недопуск продуктов россиянам на архипелаге.

Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтеров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма.
Константин Косачев
вице-спикер Совета Федерации

Ранее Литва запретила транзит через свою территорию в Калининградскую область товаров, оказавшихся под санкциями ЕС. Речь идет о такой продукции, как сигареты, бытовая техника стоимостью более 750 евро, парфюмерия и многое другое.

Статус архипелага

Статус Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года, который изначально заключили Норвегия, США, Дания, Италия, Франция, Великобритания, Япония, Швеция, а также Нидерланды. В 1935 году к договору присоединился Советский Союз, а после и Россия в качестве правопреемника СССР.

В соответствии с документом над архипелагом был признан полный и абсолютный суверенитет Норвегии. Тем не менее своим поведением Осло нарушает положения Парижского договора, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации.
из Парижского договора

Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин согласился с тем, что норвежские власти нарушают условия договора.

"Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене", – сказал дипломат.

Ответные меры

Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал Москве 24, что если ситуацию не удастся урегулировать по линии МИД, то проблему придется решать другими путями.

Если никаких действий не последует, то следует доставить груз силовым путем по морю из Мурманска. И обеспечить таким образом жизнедеятельность наших граждан, которых на архипелаге около 500 человек.
Валерий Журавель
руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН

Политолог считает, что норвежская сторона не станет силовым способом препятствовать допуску российских грузов и ограничится лишь публичными протестами. Эксперт полагает, что России не стоит опасаться санкций за этот шаг. Страны коллективного Запада и так уже существенно исчерпали запас ограничительных мер в отношении Москвы, а новые будут наносить ощутимый урон и им самим.

Специалист также предложил пересмотреть Парижский договор, после проведения международных консультаций среди стран-участников.

"Возможно, стоит более детально прописать вопрос о непопадании действия санкций на ввозимые на Шпицберген грузы. Можно добавить в повестку и пункт о суверенитете Норвегии над Шпицбергеном. Многие страны недовольны политикой Норвегии на архипелаге, особенно в рыболовной сфере. Помимо России, среди них Исландия, Дания, Канада и другие страны", – добавил политолог.

Россия в любом случае сохранит свое присутствие на Шпицбергене, потому что архипелаг имеет для РФ большое значение, заключил эксперт.

Читайте также

Носатов Иван

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать