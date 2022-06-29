Политолог рассказал, как РФ может ответить Норвегии за блокаду российских грузов

МИД Норвегии в середине июня отклонил запрос РФ пропустить грузы для российских поселений на Шпицбергене. Поводом для отказа послужили санкции. Норвегия еще в апреле закрыла транзит для российских грузовиков. МИД РФ потребовал урегулировать ситуацию и пригрозил ответными мерами. Разбираемся, как Москва может отреагировать на действия Осло.
Северная блокада
Норвегия 15 июня отклонила заявку на пропуск грузов для российских поселений на архипелаге Шпицберген в Северном Ледовитом океане.
Товары должны были пройти через единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг. Однако из-за санкций на КПП застряли 20 тонн груза, включая 7 тонн продовольствия и 13 тонн техники, рассказал генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин.
По его словам, продуктов питания жителям российских поселков Шпицбергена хватит как минимум до августа. При этом основная проблема на данный момент наблюдается с обеспечением оборудования. Всего в поселке Баренцбург проживают около 500 человек, включая вахтовых шахтеров компании "Арктикуголь".
В ответ на блокировку 29 июня в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Норвегии Сольвейг Россебё. В министерстве заявили о неприемлемости ситуации и потребовали от норвежской стороны как можно скорее все урегулировать. "Указали, что недружественные действия против России неизбежно приведут к соответствующим ответным мерам", – говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал аморальным недопуск продуктов россиянам на архипелаге.
Ранее Литва запретила транзит через свою территорию в Калининградскую область товаров, оказавшихся под санкциями ЕС. Речь идет о такой продукции, как сигареты, бытовая техника стоимостью более 750 евро, парфюмерия и многое другое.
Статус архипелага
Статус Шпицберген определяется Парижским договором 1920 года, который изначально заключили Норвегия, США, Дания, Италия, Франция, Великобритания, Япония, Швеция, а также Нидерланды. В 1935 году к договору присоединился Советский Союз, а после и Россия в качестве правопреемника СССР.
В соответствии с документом над архипелагом был признан полный и абсолютный суверенитет Норвегии. Тем не менее своим поведением Осло нарушает положения Парижского договора, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Генеральный консул России на Шпицбергене Сергей Гущин согласился с тем, что норвежские власти нарушают условия договора.
"Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене", – сказал дипломат.
Ответные меры
Руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель рассказал Москве 24, что если ситуацию не удастся урегулировать по линии МИД, то проблему придется решать другими путями.
Политолог считает, что норвежская сторона не станет силовым способом препятствовать допуску российских грузов и ограничится лишь публичными протестами. Эксперт полагает, что России не стоит опасаться санкций за этот шаг. Страны коллективного Запада и так уже существенно исчерпали запас ограничительных мер в отношении Москвы, а новые будут наносить ощутимый урон и им самим.
Специалист также предложил пересмотреть Парижский договор, после проведения международных консультаций среди стран-участников.
"Возможно, стоит более детально прописать вопрос о непопадании действия санкций на ввозимые на Шпицберген грузы. Можно добавить в повестку и пункт о суверенитете Норвегии над Шпицбергеном. Многие страны недовольны политикой Норвегии на архипелаге, особенно в рыболовной сфере. Помимо России, среди них Исландия, Дания, Канада и другие страны", – добавил политолог.
Россия в любом случае сохранит свое присутствие на Шпицбергене, потому что архипелаг имеет для РФ большое значение, заключил эксперт.