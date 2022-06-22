В Совфеде объяснили, что грозит Литве в ответ на запрет транзита в Калининград

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Член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Вадим Деньгин рассказал Москве 24, что запретившая транзит ряда товаров в Калининградскую область Литва идет на поводу у США и Евросоюза.

С 18 июня Литва ввела заперт на железнодорожный транзит ряда товаров, которые подпадают под санкции ЕС, через свою территорию в Калининградскую область. Об этом рассказал глава региона Антон Алиханов. В частности, речь идет про продукты из чугуна и стали, бытовую технику стоимостью более 750 евро, парфюмерию, сигары и так далее.

"Что за глупость, ребята? Вы самостоятельная страна, вы кричите, что у вас свобода слова, что вы за независимость, сами себя позиционируете как великое прибалтийское государство, так и позиционируете себя. А не будьте на поводу как маленькая болонка у дяди. Нужно иметь свое слово, а вы что-то бегаете, перед американцами выслуживаетесь", – говорит сенатор.





Вадим Деньгин член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Не надо с нами играть, не надо нам грозить. Сейчас важно осознать ошибку, что абсолютно по-дурацки поступили, принять это, мы простим, и все будет нормально. Если они этого не сделают, механизмы (ответа РФ. – Прим. ред.) абсолютно разные, и они это прекрасно понимают.

"Механизмов большое количество: от транспортных до дипломатических. Необходимо будет принимать на уровне правительства, внешнеполитического ведомства, поэтому здесь, так сказать, широкий спектр проблем, в который может себя втянуть Литва", – объяснил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об ограничениях на транзит в Калининград, которые ввела Литва. По его словам, это решение нарушает действующие международные соглашения.