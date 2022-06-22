Песков оценил ситуацию с ограничением Литвой транзита в Калининград

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ограничение на транзит в Калининград через территорию Литвы нарушает действующие международные соглашения. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, транзит грузов в Калининградскую область не должен быть целью незаконных санкций, которые ранее приняли в Евросоюзе.

"…применение этих санкций в отношении транзита в Калининград и обратно противоречит просто основополагающим документам", – подчеркнул Песков.

В качестве примера пресс-секретарь главы государства сослался на договоренности 1994 года между РФ и Евросоюзом. Этот документ гласит, что страны должны обеспечивать свободный транзит товаров, происходящих из таможенной территории или предназначенных для таможенной территории другой стороны.

С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. В числе запрещенных грузов – поставки стройматериалов и металлов, а также алкоголь, торф, парфюмерия и другие категории товаров.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.

