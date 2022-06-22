Захарова заявила, что ответ на запрет Литвой транзита через Калининград будет практическим

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Ответные меры Литве на запрет транзита через страну некоторых товаров из России будут не дипломатическими, а практическими. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что ответ прорабатывается в межведомственном формате.

Захарова подчеркнула, что содержание и сроки ответа пока обсуждаются. Она добавила, что меры зависят и от того, согласится ли Литва отозвать свой запрет.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.

