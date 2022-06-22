У Запада нет шансов в попытке оторвать Калининград от РФ – Алиханов

Фото: kremlin.ru

У Запада нет никаких шансов на успех в попытках оторвать Калининград от России. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире "Соловьев Live".

Он отметил, что борьба с такими стремлениями ведется на протяжении 5–6 лет. По его словам, практически нивелирован потенциал, который накапливали партнеры и соседи на протяжении десятилетий.

"Думаю, что никаких серьезных шансов на успех в ближайшие годы у них точно нет, потому что инфраструктуру вот этой работы против нашего государства мы серьезно демонтировали за последние годы", – сказал Алиханов.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.

