Глава Калининградской области оценил сроки перевода грузов с паромов на железную дорогу

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов оценил, сколько времени потребуется на переориентирование не подпавших под санкции грузов с паромов на железную дорогу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нам нужно будет какое-то время, может быть, несколько недель для того, чтобы несанкционные грузы с паромов переориентировать на ж/д, санкционные переориентировать на морской вид транспорта", – заявил глава региона.

По словам Алиханова, соответствующая оперативная работа уже ведется.

С 18 июня Литовские железные дороги запретили транзит по своей территории товаров, на которые ранее были наложены санкции Евросоюза. В числе запрещенных грузов – поставки стройматериалов и металлов, а также алкоголь, торф, парфюмерия и другие категории товаров.

В МИД РФ потребовали от властей Литвы отменить запрет. В ведомство была вызвана поверенная в делах Литвы В. Умбрасене. Ей сообщили, что Россия расценивает решения властей страны как враждебные.