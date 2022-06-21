Калининградские власти направят предложения по ответным мерам Литве на этой неделе

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Власти Калининградской области на этой неделе представят федеральному центру предложения по ответным мерам на транзитные ограничения со стороны Литвы, сообщил глава региона Антон Алиханов.

По его словам, проект возможных контрмер уже разрабатывается.

"Мы федеральным нашим коллегам обязательно их направим, на этой неделе договорились это сделать", – заявил губернатор в эфире канала "Россия 1".

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошло 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

До этого сообщалось, что товары, подпавшие под ограничения, будут доставляться по воде. По данным калининградских властей, они будут перераспределяться для морских перевозок с учетом паромов.

Глава Калининградской области Антон Алиханов назвал действия Литвы незаконными. По его словам, это может иметь далеко идущие последствия для Евросоюза. В МИД РФ, в свою очередь, потребовали отменить запрет. В министерстве сказали поверенной в делах Литвы В. Умбрасене, что Россия расценивает такие решения как враждебные.

