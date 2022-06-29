Власти Норвегии не подумали о последствиях недопуска грузов на Шпицберген – генконсул РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Норвежские власти, отказавшие Москве в пропуске грузов для россиян на Шпицбергене, явно не продумали до конца все последствия данного недружественного шага, заявил генеральный консул РФ на архипелаге Сергей Гущин.
"Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Гущина, в документе содержится положение о недискриминации предоставления грузов гражданам и юридическим лицам стран – участниц договора.
"Может быть, не продумали до конца все последствия, но наша задача в том, чтобы напомнить Норвегии о ее обязательствах", – отметил он.
Гущин сообщил, что в настоящее время Москва и Осло ведут консультации по возникшей ситуации. Говоря о возможных ответных мерах России на недружественный шаг норвежских властей, генконсул заявил, что не хотел бы спекулировать на данную тему.
"Хочу только сказать, что на любые нарушения договора о Шпицбергене 1920 года Норвегией нами будет даваться адекватный ответ", – пояснил Гущин.
Он добавил, что российские поселения на Шпицбергене обеспечены запасами продовольствия, которых должно хватить как минимум до августа. В частности, 28 июня российским вахтовикам был доставлен контейнер с продуктами питания из Европы.
"Голода нет, нехватки нет, но есть большая проблема в обеспечении оборудованием", – сказал Гущин.
Он пояснил, что речь идет о медицинском и горном оборудовании, а также об автомобилях и судах "Арктикугля". В настоящее время компания прорабатывает пути доставки контейнеров, застрявших на границе. Генконсул уточнил, что из 20 тонн этого груза 7 тонн составляет продовольствие, а остальные 13 тонн – техника.
Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.
По словам вице-спикера Совфеда РФ Константина Косачева, таким образом норвежские власти нарушили Парижский договор, заключенный в 1920 году.
Согласно документу, который также называют Шпицбергенским трактатом, Норвегия получила суверенитет над архипелагом при условии признания особых экономических интересов СССР и России на данной территории. Помимо прочего, договор обязывает Норвегию гарантировать для РФ беспрепятственный ввоз грузов.
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