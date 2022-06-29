В Совфеде поставили под сомнение суверенитет Норвегии над Шпицбергеном

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Отказ норвежских властей разрешить транспортировку продовольствия для российских шахтеров на Шпицбергене заставляет усомниться в суверенитете Норвегии над архипелагом, заявил глава комитета Совфеда РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Он отметил, что государственный суверенитет заключается не только в способности реализации всей полноты власти на конкретной территории, но и в способности предоставления гарантий и защиты прав жителей.
"Наши граждане на Шпицбергене должны быть обеспечены всем необходимым, а их безопасность – гарантирована в полной мере", – написал Клишас в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Уточняется, что запрос на разрешение доставки грузов направляло посольство России в Осло от имени треста "Арктикуголь".
Обычно транспортировка происходила из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.
Норвегия отказалась пропускать груз для поселений РФ на Шпицбергене
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