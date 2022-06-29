В МИД потребовали от Норвегии скорейшего решения вопроса с доставкой грузов на Шпицберген

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Москва потребовала от Норвегии скорейшего решения вопроса с доставкой грузов на Шпицберген. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В министерство иностранных дел вызвали временную поверенную в делах Норвегии с РФ С. Россебё. Ей заявили о неприемлемой ситуации вокруг произошедшего с доставкой грузов для обеспечения работы ФГУП "Государственный трест "Арктикуголь" на Шпицбергене.

"В результате введения Норвегией в конце апреля ограничений на выполнение транспортировок российскими автоперевозчиками на территории Норвегии на российско-норвежской границе заблокированы критически важные для обеспечения функционирования Треста и Генконсульства России на Шпицбергене товары, включая продукты, медицинское оборудование, строительные материалы и запасные части для транспортных средств", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что недружественные действия против России неизбежно приведут к ответным мерам.

Ранее сообщалось, что Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". Обычно транспортировка происходила из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.

