В Норвегии заявили, что договор о сотрудничестве в Баренцевом море является бессрочным

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Договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств в Баренцевом море должен действовать бессрочно, отказаться от этого соглашения нельзя, сообщила пресс-секретарь норвежского МИД Ане Хаавардсдаттер.

"Обычной практикой является то, что такого рода договоры об установлении границ действуют бессрочно. Соглашение не содержит пункта о расторжении", – приводит издание nrk.no ее слова.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по международным делам рассмотреть вопрос об отказе от заключенного договора между РФ и Норвегией по морским пространствам и сотрудничеству в Баренцевом море.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев, в свою очередь, уточнил, что договор был ратифицирован Думой 12 лет назад. Из него следует, что 175 тысяч квадратных километров Баренцева моря РФ уступила Норвегии.

Матвеев отметил, что решение объяснялось тем, что договор должен был положительно влиять на взаимодействие арктических государств.

Отмечается, что 28 июня Норвегия не пропустила грузы для российских поселений на Шпицбергене через КПП "Стурскуг". МИД страны отклонил запрос на транспортировку. Обычно она осуществлялась из Мурманска в город Тромсе грузовиками через единственный КПП "Стурскуг", а затем морским путем в Баренцбург.