Захарова напомнила Норвегии о незаконности антироссийских санкций

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Норвегии Ане Хавардсдаттер о невозможности денонсации договора Москвы и Осло о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
По мнению Захаровой, в норвежском правительстве забыли, что ранее королевство ввело односторонние экономические рестрикции против России, которые противоречат всем нормам международного права.
"То есть право, юриспруденция, законы в международных отношениях все еще существуют для западных режимов? Может кто-то вспомнит, каким договором предусмотрены <...> воровство активов и ксенофобия в отношении целого народа?" – написала представитель российского МИД в своем телеграм-канале.
Накануне пресс-секретарь норвежского МИД заявила, что договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств в Баренцевом море должен действовать бессрочно, отказаться от этого соглашения, по ее мнению, нельзя.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение комитету палаты по международным делам рассмотреть вопрос об отказе от данного договора.
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