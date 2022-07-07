В Кремле прокомментировали предложение запретить экспорт через Прибалтику

Фото: AP Photo

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил запрет на ввоз и вывоз продукции в РФ через страны Прибалтики в качестве ответных мер на ограничения транзита грузов в Калининградскую область.

"Это точка зрения руководителя региона. Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям. Если иные методы окажутся безрезультатны, это вполне нормальная практика", – приводит его слова РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин пока не намерен посещать Калининград с рабочей поездкой.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

Губернатор Калининградской области передал проект ответных мер на ограничения Литвой транзита в Калининград в правительство и администрацию президента. Он отметил, что запрет со стороны РФ на транзит через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

