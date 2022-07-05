В Калининградской области предложили запретить ввоз и вывоз товаров через Прибалтику

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В Калининградской области предложили запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через Прибалтику в качестве ответной меры на запрет транзита через регион в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"(Мы направили. – Прим. ред.) несколько наших предложений. Тот вариант, который я озвучивал одним из последних, это крайний ответ – полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику", – заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

По словам чиновника, за счет этого полностью запрещается транзит грузов, за исключением поставок в Калининград.

Алиханов отметил, что запрет со стороны РФ на транзит в Калининградскую область через Литву будет иметь недостатки. В частности, потребуется перевести весь российский транспортный поток на морские перевозки, что повлечет за собой дополнительные издержки федерального бюджета.

По словам губернатора, полный запрет сухопутного транзита в регион может потребовать до 22 судов разного типа для ввоза и вывоза товаров. За счет такого объема планируется закрыть потребности субъекта РФ в поставках продукции.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны.

Ситуация вокруг Калининграда обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

