Кремль ведет работу по ситуации с транзитом в Калининград – Песков

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Кремль ведет работу по разрешению ситуации с блокадой грузового транзита в Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы работаем, тема чрезвычайно важная, и работа ведется", – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград Кремль надеется на лучшее и ждет урегулирования этого вопроса.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

