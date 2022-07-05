Алиханов назвал ересью слова об использовании калининградского транзита для обхода санкций

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Использование калининградского транзита грузов в обход санкций невозможен, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Никаких переживаний относительно калининградского транзита у европейцев быть вообще не может. Он не может использоваться для обхода санкций. Любые иные заявления – ересь", – сообщил он РИА Новости.

По словам главы региона, опечатанный, опломбированный контейнер невозможно вскрыть на территории Литвы. "Если только ты не литовский пограничник, который сам организовывает снятие этого вагона и отправку на какой-то запасной контрабандистский путь", – отметил он.

Алиханов также напомнил о существовании общепринятых мировых стандартов защиты грузов от вскрытия.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет намерений по блокировке транспортного сообщения между Россией и Калининградом.

По его словам это не блокада, а контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

