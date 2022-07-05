Власти предложат ответные меры, если вопрос транзита не решат к 10 июля – Алиханов

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Власти Калининградской области предложат принять ответные меры, если заявленные Евросоюзом сроки решения вопроса с транзитом в регион не будут соблюдены. Об этом РИА Новости заявил губернатор Антон Алиханов.

По его словам, 10 июля будет раскрыт очередной санкционный пакет. Алиханов предположил, что ЕС ориентируются на эту дату в своей работе.

"Чтобы успеть до формального раскрытия по номенклатуре принять исключение для нас", – пояснил Алиханов.

При этом он добавил, что вопрос транзита никуда не денется.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает решение Еврокомиссии (ЕК) по перевозке грузов в Калининградскую область с остальной части России через территорию Литвы. По его словам, ЕК хорошо известно обо всех озабоченностях Москвы.

