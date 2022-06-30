В Кремле ожидают решения ЕК по транзиту грузов в Калининградскую область

Фото: AP Photo

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидает решение Еврокомиссии (ЕК) по перевозке грузов в Калининградскую область с остальной части России через территорию Литвы.

"Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно обо всех наших озабоченностях, о де-факто положении дел. Поэтому будем ждать эту реакцию", – приводит ТАСС его слова.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

