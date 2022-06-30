Европа оставила Литву один на один с РФ после ограничения транзита в Калининград – эксперт

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Государства Евросоюза оставили Литву один на один с Россией в конфликтной ситуации с ограничением грузового транзита в Калининградскую область, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов. Об этом он написал в статье для издания "Главред", сообщает RT.

"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва", – заявил он.

По мнению Жданова, такую позицию европейских лидеров можно сравнить с поведением страуса, прячущего голову в песок. В то же время, отмечает эксперт, Россия в данной спорной ситуации демонстрирует сдержанную позицию, поскольку страна не стала применять силу по отношению к Литве.

Литва уведомила Калининград о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Под ограничения подпало до 50% грузов, которые перевозились между эксклавом и другими регионами страны, среди них – стройматериалы и металлы.

Позже министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области опубликовало список товаров, которые нельзя перевозить транзитом через Литву. В него вошли 23 раздела.

Среди запрещенных товаров – подходящие для использования в нефтепереработке, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиационной отрасли или космической промышленности, угольные продукты, торф, алкоголь, парфюмерия, икра и другие.

